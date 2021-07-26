Дженнифер Лопес в обтягивающем платье показала, как с Беном Аффлеком 52-летие отмечала

Артистка устроила шумную вечеринку.

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес, которая на днях подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком фото их страстного поцелуя, показала, как отметила день рождения.

24 июля певица отпраздновала 52-летие и по этому случаю устроила шумную вечеринку в одном из роскошных ресторанов в Сен-Тропе. Судя по фотографиям и видео, которыми в соцсетях поделились присутствующие на мероприятии, поздравить Джей Ло пришло много друзей.

Были и безумные танцы, и коктейли, однако особое внимание, конечно, было приковано к Лопес и ее новому старому бойфренду Бену Аффлеку. Они вдвоем сидели в центре вечеринки. Дженнифер сияла от счастья, а Бен активно снимал на телефон все, что происходило.

После мероприятия парочка решила прогуляться и совсем не стеснялась посторонних глаз. Так, Бена и Дженнифер запечатлили во время жарких поцелуев и нежных объятий. Стоит отметить, что 52-й день рождения звезда встретила в обтягивающем платье ниже колена — наряд безупречно подчеркнул спортивную фигуру знаменитости.

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Напомним, впервые встречаться Лопес и Аффлек начали в 2002 году после совместных съемок в фильме "Джили". Они были вместе полтора года и даже собирались пожениться. Однако свадьбу отменили в 2004 году за несколько дней до торжества.

С тех пор прошло 17 лет и Лопес решила дать этим отношениям второй шанс. И ее не смущает дурная слава актера, учитывая его пристрастие к алкоголю.

О воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стало известно через две недели после того, как артистка официально разошлась с Алексом Родригесом, с которым находилась в отношениях 4 года. В марте 2019-го спортсмен сделал поп-звезде предложение.

Свадьба сначала должна была состояться летом 2020 года в Италии, но из-за пандемии коронавируса была несколько раз перенесена. В итое, они разорвали помолвку.

На днях общая подруга пары показала их первое совместное фото после воссоединения. Пара посетила день рождения актрисы Лиа Ремини.

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