Дженнифер Лопес в пикантном купальнике посветила стройным и подтянутым телом

У певицы и актрисы Дженнифер Лопес безупречная фигура и она не стесняется ее демонстрировать.

В этот раз артистка показала в Instagram, как отдыхает на одном из итальянских пляжей. Джей Ло полежала на гамаке в платке от солнца, желтом сплошном купальнике и солнцезащитных очках.

Пляжный наряд идеально подчеркнул загорелую, подтянутую и стройную фигуру звезды Голливуда. Кстати, рядом с артисткой стоял стакан игристого алкогольного напитка. Дженнифер пила коктейль собственного производства и таким образом рекламировала его.

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"Наконец-то наступило лето. А это официальный напиток лета... Так что сядьте поудобнее, откройте бутылку, бросьте льда и наслаждайтесь!" – отметила артистка.

Однако в комментариях под постом не все оценили фотографии Джей Ло с алкогольным напитком. Подписчики удивляются, как знаменитость может рекламировать алкоголь, если она его не употребляет.

Напомним, недавно украинская певица MamaRika хвасталась стройной фигурой в купальнике. Исполнительница отдыхала в Дубае и посветила на камеру стройными ножками и подтянутыми ягодицами.

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