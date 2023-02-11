Дженнифер Лопес в полупрозрачном белье показала, в чем следует встречать День влюбленных

Артистка поделилась горячим видео.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес взбудоражила воображение поклонников новым пикантным контентом.
На странице в Instagram звезда запостила короткий ролик, в котором предстает в полупрозрачном комплекте белья голубого цвета. Наряд Джей Ло прекрасно подчеркнул ее безупречную фигуру, а романтичности образу придал белый атласный халатик.
"До Дня святого Валентина осталось всего четыре дня", — напомнила Лопес и поделилась, что комплект на ней из новой коллекции бельевого бренда Intimissimi.
В свою очередь, подписчики страницы исполнительницы наделали ей комплиментов: "Бен такой счастливчик", "это что-то очень вдохновляющее", "восхищаюсь тобой", "чтоб я выглядела так в 53 года".
Напомним, ранее Дженнифер Лопес пошутила над выражением лица своего мужа, актера Бена Аффлека на церемонии вручения премии "Грэмми".
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