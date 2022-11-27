Дженнифер Лопес в полупрозрачной юбке отправилась на романтическое свидание с Беном Аффлеком

53-летняя певица Дженнифер Лопес и 50-летний актер Бен Аффлек устроили романтическое свидание.

Звездные супруги заскочили возле театра на Бродвее после посещения мюзикла The Music Man. Аффлек крепко держал жену за руку и старался поскорее уйти от папарацци.

Для романтического вечера с мужем Дженнифер выбрала длинную полупрозрачную юбку с высоким разрезом, через которую продемонстрировала длинные стройные ножки. Также певица надела свитер от Ralph Lauren и дополнила образ кожаным поясом и туфлями на высоком каблуке.

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После этого Аффлека также видели в одном из ресторанов фастфуда, куда он отправился с сыном Лопесом, 14-летним Максом.

Напомним, что на днях Дженнифер Лопес анонсировала выход нового музыкального альбома, посвященного Бену Аффлеку.

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