Дженнифер Лопес в стильной шубе насладилась кофе на пляже и намекнула на новую песню

Певица и актриса Дженнифер Лопес готовится к выходу своего нового альбома This Is Me…Now, который должен выйти в свет летом 2023 года.

В ожидании премьеры исполнительница поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram. На фото Дженнифер позировала на побережье, закованная в стильную шубу из искусственного меха.

Лопес попивала кофе из хорошей чашки, на которой была нарисована птичка колибри – символ одного из будущих треков певицы.

"I'm your hummingbird… I be sending you signs. Hummingbird... Tryin' to tell you it's fine…", — написала строчки из песни Лопес.

Также певица попросила своих поклонников также делиться фото с хештегом #ThisIsMeNow и пообещала делиться фотографиями своих поклонников в сторож.

Напомним, что в ноябре 2022 года Лопес анонсировала премьеру нового альбома, который она посвятила Бену Аффлеку. В нем она решила дать новую жизнь своим хитам из альбома This Is Me…Then 20-летней давности, в котором также пела о своей любви к актеру. Кроме того, в альбоме будут представлены новые песни.

