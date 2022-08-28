Дженнифер Лопес возмущена, что кто-то слил ее песню и танец для Аффлека на свадьбе

Их сказочная свадьба, которая состоялась неделю назад в особняке Бена Аффлека в Джорджии, с восторгом обсуждают до сих пор.

Впрочем, не обошлось и без грустных событий. Так, Дженнифер Лопес для своего мужа на свадьбе подготовила сюрприз – сделала постановку с балетом и спела ему песню. Однако видео с сюрпризом кто-то неизвестный тайком снял и продал прессе, что очень огорчило звезду.

"Это сняли без разрешения. Точка. Тот, кто это сделал, воспользовался нашим личным моментом. Я не знаю, откуда вы все это берете, потому что у нас было соглашение о неразглашении и мы попросили всех ничего не рассказывать о нашей свадьбе. Это было украдено без нашего согласия и продано за деньги", – прокомментировала инцидент Лопес.

На видео Джей Ло в платье-рыбке вместе с балетом активно танцует и поет, пока ее муж сидит просто перед ней на стуле и с восхищением наблюдает за действом, пишет издание TMZ.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек месяц назад тайно обручились в Лас-Вегасе, а вскоре с размахом организовала вторую свадебную церемонию в особняке Аффлека в Джорджии.

Как известно, в 2002 году знаменитости уже встречались и были помолвлены. Но тогда их общая жизнь не сложилась. В 2004 году они разошлись. Но через 17 лет пара снова сошлась. А 24 июля – на 52-летие артистки – Аффлек сделал предложение своей любимой.

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