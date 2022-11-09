Дженнифер Лопес впервые призналась, как возобновила отношения с Аффлеком через 17 лет после разрыва

Певица Дженнифер Лопес летом прошлого года ошеломила новостью, что снова начала встречаться с бывшим, актером Беном Аффлеком, с которым порвала 17 лет назад.

Их отношения начались неожиданно. Как рассказала Дженнифер американскому изданию Vogue, первым на связь вышел Бен. Когда Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом, Аффлек написал певице электронное письмо с поздравлениями. С тех пор парочка начала переписываться, а потом видеться. Правда, их встречи проходили дома, ведь они избегали публичности.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

"Очевидно, мы старались не встречаться на публике", – рассказала Лопес.

Дженнифер призналась, что всегда чувствовала, что у них с Аффлеком была настоящая любовь. Когда эксы начали снова общаться, певица поняла, что до сих пор любит актера.

"Я никогда не избегала того факта, что всегда чувствовала, что между нами была настоящая любовь. Люди в моей жизни знают, что он был очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы восстановили связь, эти чувства для меня все еще были реальными" ", – поделилась звезда.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Лопес говорит, что для них самих стало неожиданностью, что они через 17 лет снова начали встречаться. Более того, летом этого года влюбленные наконец-то сыграли свадьбу, которую мечтали сделать еще в 2004 году.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес объяснила, почему после свадьбы взяла фамилию мужа. Также певица призналась, почему просит, чтобы ее называли "миссис Аффлек".

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