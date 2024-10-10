Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод с Аффлеком и призналась, кто был инициатором

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком.

Супруги прожили в браке почти два года. Впрочем, летом они окончательно решили развестись. Как призналась Лопес, инициатором развода была она. Именно певица подала документы на разрыв брака.

"Ты должна быть полноценной, если хочешь чего-то лучшего. Ты должна быть хороша сама по себе. Я думала, что научилась этому, но это не так. А потом, этим летом, мне пришлось сказать: "Мне нужно уйти и побыть однай. Я хочу доказать себе, что я могу это сделать", – говорит артистка в интервью Interview.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Дженнифер Лопес поделилась, что довольно тяжело переживала развод с Беном Аффлеком. Артистка чувствовала одиночество, грусть и отчаяние. Впрочем, знаменитость отмечает, что научится чувствовать себя счастливой без мужчины рядом. Актриса убеждена, что не стоит искать счастья в других людях, чтобы заполнить пустоту.

"Так одиноко, страшно. Это грустно. Это чувство отчаяния. Но пребывание в отношениях не определяет меня. Я не могу искать счастья в других людях. У меня есть счастье в себе", — прокомментировала артистка.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Отметим, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь начали встречаться в 2021 году. До этого у пары тоже были отношения, но 20 лет назад. Летом 2022-го знаменитости сыграли свадьбу. Однако уже осенью этого года стали распространяться сплетни о разрыве влюбленных. Наконец, слухи оказались правдивыми. Лопес в годовщину свадьбы с Аффлеком подала документы на развод.

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