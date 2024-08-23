Дженнифер Лопес впервые заявила о причине развода с Аффлеком и как они распорядятся имуществом

Американская певица Дженнифер Лопес рассекретила официальную причину их развода с мужем, голливудским актером Беном Аффлеком.

Так, 20 августа пара передала соответствующие документы в Высший суд округа Лос-Анджелес. Издание People раскрыло, что в документе Лопес причиной развода указала "непреодолимые разногласия". Это указывает на многочисленные недоразумения между бывшими супругами.

Кроме того, в заявлении о разводе 55-летняя певица отметила, что в дальнейшем стремится разорвать какие-либо упоминания об экс-избраннике, поэтому избавляется от его фамилии и останется на своей девичьей Линн Лопес. К тому же артистка не планирует выплачивать супружеские алименты Бену и не требует этого от него.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Также в документе сообщается, что Дженнифер планирует разделить общее имущество. Правда, на данный момент они с Беном не обсуждали этот вопрос, поэтому четкие пункты пока не были прописаны.

"Точный характер и объем активов и обязательств на данный момент истцу неизвестен. Истец оставляет за собой право внести изменения в это ходатайство, когда это будет установлено", — говорится в заявлении.

Отметим, это уже второй разрыв отношений пары, ведь они обручились еще в 2002 году, но уже через год были не вместе. И возобновили свои отношения спустя почти 20 лет. Тогда в июле 2022 года актер и певица сыграли громкую свадьбу в Лос-Анджелесе.

Напомним, незадолго до развода певица Дженнифер Лопес с размахом отгуляла свое 55-летие в тематическом стиле.

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