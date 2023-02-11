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Дженнифер Лопес высмеяла забавное выражение лица мужа Бена Аффлека на "Грэмми"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
605
Время на прочтение
1 мин
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Дженнифер Лопес высмеяла забавное выражение лица мужа Бена Аффлека на "Грэмми"

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Артистка продемонстрировала свое чувство юмора.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отреагировала на выражение лица ее мужа, актера Бена Аффлека на премии "Грэмми".

Причем сделала она это, совместив полезное с приятным. Так, на странице в Instagram Джей Ло запостила трейлер нового фильма Аффлека "Воздух" (Air), где он сыграл режиссера и соучредителя Nike Фила Найта.

Стоп кадр трейлера Лопес сделала, где ее муж изображен с таким же выражением лица, что и на "Грэмми". По словам знаменитости, это привычный вид ее возлюбленного в повседневной жизни: "Счастливое лицо моего мужа", – написала на кадре исполнительница.

Отметим, что Бен Аффлек и его выражение лица становятся мемами в Сети. Так вот не только на "Грэмми" звезда отличилась. Так же он насмешил пользователей блаженной улыбкой во время недавней встречи с бойфрендом экс-супруги Дженнифер Гарнер, или во время свиданий с Джей Ло не скрывает, что папарацци его раздражают.

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Дата публикации
Просмотры
605
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