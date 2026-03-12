Дженнифер Лопес заявила, что переживает "самый счастливый период" после разрыва с Аффлеком

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Реклама

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые публично поделилась чувствами после разрыва с бывшим мужем — актером Беном Аффлеком.

Артистка призналась, что сейчас переживает период внутренней свободы и по-другому смотрит на собственную жизнь.

Фрагмент разговора появился в анонсе интервью для утреннего шоу «Good Morning America». В нем звезда говорит, что теперь испытывает состояние, которого раньше почти не знала.

Реклама

«Я переживаю свою счастливую эпоху! Думаю, что впервые в жизни я чувствую себя свободной, я сама по себе. И это действительно замечательное ощущение», — сказала исполнительница.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

56-летняя знаменитость объяснила, что на протяжении большей части своей взрослой жизни находилась в романтических отношениях, поэтому нынешний период самостоятельности стал для нее новым опытом. По словам Лопес, она только сейчас начинает осознавать, что значит быть наедине с собой.

«Я на самом деле не знала, что это такое, с начала 20 лет — и даже раньше. У меня всегда были парни. В моей жизни всегда кто-то был, и так много вещей, которые, как мне казалось, были вне моего контроля. Я дошла до того момента, когда я действительно доверяю себе и немного больше ценю себя, вместо того, чтобы быть такой строгой к себе», — призналась артистка.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Отметим, знакомство Джей Ло и Бена Аффлека состоялось на съемочной площадке фильма «Джили» в 2001 году. Их роман быстро стал одной из самых громких историй Голливуда, а впоследствии пара объявила о помолвке. Однако свадьбу, запланированную в 2003-м, отменили буквально накануне церемонии.

Реклама

После этого каждый из них строил жизнь с другими партнерами, но спустя почти двадцать лет бывшие влюбленные неожиданно возобновили отношения. В 2022 году Лопес и Аффлек поженились, однако брак продлился недолго: уже через два года они расстались. Официальной причиной стали непримиримые разногласия.

Несмотря на это, сейчас артистка говорит, что воспринимает новый этап жизни как возможность лучше узнать себя и научиться больше ценить собственную независимость.

Напомним, недавно Николь Кидман впервые рассказала правду об отношениях с экс-супругом. Актриса высказалась о разрыве с Китом Урбаном после брака длиной в 20 лет.