Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт и Крис Пратт / © Associated Press

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Американская актриса Дженнифер Лоуренс составила рейтинг своих экранных партнеров и выдала, с кем у нее был лучший и худший поцелуй.

Знаменитость стала новой героиней вечернего шоу Watch What Happens Live. На проекте Дженнифер Лоуренс попросили оценить своих пятерых экранных мужчин в умении целоваться и назвать лучшего и худшего.

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Актриса не стала отказываться от задания. На первом месте оказался Джош Хатчерсон, с которым она снималась в фильме «Голодные игры». На второй строчке неожиданно оказался тоже коллега за лентой Лиам Хемсворт. Хотя в свое время бушевали сплетни, что актеры недолюбливали друг друга. Якобы перед сценами с поцелуями Дженнифер Лоуренс специально ела чеснок и тунец, чтобы вызвать у Хемсворта больший дискомфорт.

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Лиам Хемсворт / © Associated Press

На третьем месте у актрисы оказался Брэдли Купер, с которым она снималась в фильме «Мой парень — псих». А вот на четвертую ступеньку Дженнифер Лоуренс поставила ее экранный поцелуй из Тимоти Шаламе, который произошел в ленте «Не смотрите наверх».

Тимоти Шаламе / © Associated Press

Что же касается худшего поцелуя, то знаменитость говорит, что это было с Крисом Праттом в фильме «Пассажиры». Однако Дженнифер Лоуренс объяснила, что дело было не в умениях коллеги или еще что-то. Крис Пратт тогда был женат на актрисе Анне Фарис. Тем временем Лоуренс признается, что ей было некомфортно целоваться с коллегой, который состоял в браке. Актриса даже перед съемками интимных сцен пыталась расслабиться с помощью алкоголя, но становилось только хуже.

Крис Пратт / © Associated Press

Напомним, недавно Дженнифер Лоуренс призналась, что сделала пластику груди. Звезда решилась лечь под нож пластического хирурга после вторых родов.

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