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Джерард Батлер вспомнил, как во время эротической сцены застежкой чуть не убил Хилари Суэнк

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
898
Время на прочтение
2 мин
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Джерард Батлер вспомнил, как во время эротической сцены застежкой чуть не убил Хилари Суэнк

Джерард Батлер и Хилари Суэнк / Фото: Associated Press

Актер вспомнил инцидент, произошедший на съемочной площадке драмы "P.S. Я люблю тебя".

Голливудская звезда Джерард Батлер вспомнил, как однажды чуть не убил свою коллегу, актрису Хилари Суэнк на съемочной площадке.

В 2007 году артисты вместе снимались в драме "P.S. Я люблю тебя". В картине есть сцена, где герой Батлера перед героиней Суэнк танцует стриптиз. По сценарию в определенный момент застежка от подтяжки Джерарда должна была отпрыгнуть и ударить его по лицу.

Впрочем, что-то пошло не так, и эта застежка полетела прямо в голову Суэнк. Об этом инциденте Батлер рассказал в шоу Дрю Бэрримор.

"Я однажды едва ее не убил. Сцена, где я танцую в подтяжках. Я танцевал как идиот в подтяжках, я не мог поверить, что я делаю это, танцую в боксерах и здесь, в один момент, зажим на подтяжках застревает. Он должен был отскочить и попасть мне в лицо. Но, когда я начал ползти к кровати, застежка застряла, отскочила, пролетела мимо моей головы и попала ей в голову, глубоко порезала ее, даже можно было увидеть зубцы на лбу. Представьте студию, где за три секунды все исчезли. И я такой сижу, с моим ирландским животиком, коротких боксерах, в ботинках и носках... Я начал плакать. Я чуть не лишил глаза Хилари Суэнк! Я чувствовал себя дураком два дня", — рассказал Батлер.

Напомним, ранее звезда комедии "Сам дома" Джо Пеши, который сыграл грабителя,  рассказал, как получил серьезные ожоги головы во время съемок знаменитой сцены.

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Дата публикации
Просмотры
898
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