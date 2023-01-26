Джерард Батлер вспомнил, как во время эротической сцены застежкой чуть не убил Хилари Суэнк

Голливудская звезда Джерард Батлер вспомнил, как однажды чуть не убил свою коллегу, актрису Хилари Суэнк на съемочной площадке.

В 2007 году артисты вместе снимались в драме "P.S. Я люблю тебя". В картине есть сцена, где герой Батлера перед героиней Суэнк танцует стриптиз. По сценарию в определенный момент застежка от подтяжки Джерарда должна была отпрыгнуть и ударить его по лицу.

Впрочем, что-то пошло не так, и эта застежка полетела прямо в голову Суэнк. Об этом инциденте Батлер рассказал в шоу Дрю Бэрримор.

"Я однажды едва ее не убил. Сцена, где я танцую в подтяжках. Я танцевал как идиот в подтяжках, я не мог поверить, что я делаю это, танцую в боксерах и здесь, в один момент, зажим на подтяжках застревает. Он должен был отскочить и попасть мне в лицо. Но, когда я начал ползти к кровати, застежка застряла, отскочила, пролетела мимо моей головы и попала ей в голову, глубоко порезала ее, даже можно было увидеть зубцы на лбу. Представьте студию, где за три секунды все исчезли. И я такой сижу, с моим ирландским животиком, коротких боксерах, в ботинках и носках... Я начал плакать. Я чуть не лишил глаза Хилари Суэнк! Я чувствовал себя дураком два дня", — рассказал Батлер.

Напомним, ранее звезда комедии "Сам дома" Джо Пеши, который сыграл грабителя, рассказал, как получил серьезные ожоги головы во время съемок знаменитой сцены.

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