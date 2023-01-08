Джереми Реннер отпраздновал 52-летие в больнице: актер показался после того, как его переехал ратрак

Голливудский актер, звезда "Мстителей" Джереми Реннер 7 января отпраздновал день рождения.

Артисту исполнилось 52 года. Из-за несчастного случая, который произошел с Реннером неделю назад, свой день рождения ему пришлось праздновать в больничной койке.

В сторис своей страницы в Instagram Джереми опубликовал фотографию с празднования 52-летия. На фото актер запечатлен в палате на кровати, а вокруг него позируют близкие и врачи. Похоже, что после несчастного случая состояние здоровья Реннера стабилизируется.

Джереми Реннер 52-летие встретил в больнице / Фото: instagram.com/jeremyrenner

Напомним, неприятный инцидент произошел с Джереми Реннером 1 января. Тогда артист на снегоуборочной машине, которая называется ратрак, чистил дорогу возле дома. В какой-то момент артист вышел из машины, чтобы поговорить с родственником. Но вдруг ратрак начал ехать. Реннер попытался остановить его на ходу, пытаясь запрыгнуть в кабину транспортного средства.

Впрочем, Джереми не справился и ратрак, весящий 6,5 тонн, наехал и переехал Реннера. Артиста экстренно госпитализировали в критическом состоянии в больницу. Ему сделали две операции. К счастью, состояние звезды "Мстителей" стабилизировалось.

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