Джереми Реннер в чепчике и с синяками показался в больнице после того, как его переехал ратрак

Голливудская звезда Джереми Реннер после несчастного случая, когда его переехал ратрак, постепенно приходит в себя.

Состояние актера стабилизируется и он уже постепенно начинает выходить с поклонниками на связь. На этот раз звезда ленты "Мстители" поделился видео из больничной палаты, когда его пришли навестить мама и сестра.

В коротком видео, которое Реннер запостил в сторис своей страницы в Instagram, актер лежит на больничной койке в чепчике и в кислородной маске, на лице артиста видны синяки после инцидента.

В видео сестра Джереми делает ему массаж головы: "SPA-моменты. Поднимают мой дух. Спасибо мама, спасибо сестра. Спасибо всем вам за вашу любовь", — подписал видео Реннер.

Напомним, что неделю назад, когда Джереми Реннер разгребал снег возле дома, ратрак случайно переехал ему ногу. Актер потерял очень много крови. К счастью, рядом был сосед звезды "Мстителей", остановивший кровотечение до приезда скорой. Состояние Реннера оценивалось как тяжелое, ему сделали две операции. В настоящее время состояние актера стабилизируется.

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