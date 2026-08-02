Джесси Айзенберг пережил российский обстрел Украины и сделал эмоциональное заявление: "А если бы бомбили Нью-Йорк?"

Джесси Айзенберг / © Associated Press

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Голливудский актер Джесси Айзенберг, который снимался в фильмах «Иллюзия обмана» и «Социальная сеть», после пережитого обстрела Украины сделал заявление.

Артист с тайным визитом прибыл во Львовскую область, где находится в поселке, граничащем с польской границей. Звезда Голливуда приехал в Украину не просто так, а с важным визитом. В частности, Джесси Айзенберг принял участие в благотворительной инициативе The Campfire Project и проводит мастер-классы по актерскому мастерству для детей, который пострадали от войны. Актер ради этого даже в течение года учил кириллицу, чтобы уметь читать. Правда, играть на украинском артисту дается тяжело, о чем говоорится в сюжете ТСН.

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«Честно говоря, я не очень хороший актер, когда играю на украинском. Поэтому после спектакля я говорю людям, чтобы посмотрели на меня в американском фильме, чтобы понять, что на самом деле я умею играть», — говорит актер.

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Дата публикации 13:00, 01.08.26 Количество просмотров 13 Люди не верили своим глазам! Что звезда фильма «Иллюзия обмана» Айзенберг делал во Львовской области?!

Вместе с командой Джесси Айзенберг застал и российский обстрел. Когда прозвучала тревога, они пошли к безопасному месту. Звезда Голливуда признается, что уже к утру увидел в новостях о последствиях обстрела. По словам актера, он был опустошен и шокирован этим, ведь не укладывается в голове, что война до сих пор может продолжаться.

«Нас разбудила тревога, мы спустились в укрытие, а утром я увидел последствия обстрела. Это было опустошительно, ужасающе, возмутительно и трагически. Я подумал, а что было бы, если б бомбили Нью-Йорк, если бы бомбили мой дом, потому что Львов очень напомнил мне город, в котором я живу», — говорит актер.

Напомним, в конце июля стало известно, что Джесси Айзенберг прибыл во Львовскую область. Актер подробно рассказал о причине своего приезда.

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