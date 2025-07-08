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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
441
Время на прочтение
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Джесси Джей на фоне борьбы с раком удалили молочные железы: как певица чувствует себя после операции

Исполнительница рассказала, как проходит ее лечение от рака груди. Также она призналась, почему ей предстоит еще одна операция.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Джесси Джей

Джесси Джей / © Associated Press

Популярная британская певица Джесси Джей, у которой рак груди, перенесла операцию.

У знаменитости еще в конце июня было хирургическое вмешательство. 37-летней артистке удалили молочные железы. И вот на днях Джесси Джей призналась, как сейчас чувствует себя. Певица порадовала поклонников радостной новостью. У исполнительницы нет метастазов.

Правда, впереди Джесси Джей ждет длительное время восстановления, а также еще одна операция. Дело в том, что после операции грудь певицы по-разному выглядит. Поэтому, исполнительница хочет это исправить с помощью пластического хирурга.

Джесси Джей после операции / © instagram.com/jessiej

Джесси Джей после операции / © instagram.com/jessiej

"У меня все в порядке. Результаты: метастазов нет. Слезы радости настоящие. Спасибо всем за молитвы, любовь, добрые пожелания и позитивную энергию. Впереди еще одно хирургическое вмешательство, но сейчас - время для благодарности. Впереди реабилитация и еще одна операция, чтобы эти двоюродные братья и сестры (грудь - прим. ред.) выглядели как сестры", - делится знаменитость.

Отметим, в начале июня Джесси Джей объявила, что у нее рак груди. Знаменитость уже перенесла операцию по удалению опухоли. На период лечения артистка поставила карьеру на паузу, но обещает вернуться с еще большим количеством музыки.

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Дата публикации
Количество просмотров
441
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