- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 412
- Время на прочтение
- 1 мин
Джессика Альба официально расторгла 16-летний брак и выплатит экс-супругу заоблачную сумму
Бывшие супруги уже пришли к согласию о разделе имущества и опеки над детьми.
Голливудская актриса Джессика Альба официально завершила бракоразводный процесс с кинооператором Кэшем Уорреном.
Суд поставил точку в деле через год после подачи документов на расторжение брака. Согласно решению, бывшие супруги и в дальнейшем будут совместно заниматься тремя детьми — 17-летней Онор, 14-летней Хейвен и 8-летним Гейсом. Финансовых претензий друг к другу они не имеют. Ни Альба, ни Уоррен не будут платить алименты, пишет TMZ.
В рамках раздела имущества 46-летний Уоррен получит от экс-супруги три миллиона долларов, которые будут перечислены двумя траншами по 1,5 миллиона — один сразу, а другой через год. Обе выплаты не будут облагаться налогом. Все для равномерного распределения их имущества. Кроме того, ему переходит имение в Беверли-Хиллз, приобретенное парой в 2017 году, ориентировочной стоимостью 10 миллионов долларов.
Также стало известно, что актриса инициировала возвращение своей девичьей фамилии в официальных документах — процедура уже завершена.
К слову, Альба и Уоррен обручились в мае 2008 года. Слухи об их разводе появились в начале января 2025-го, а теперь юридический процесс окончательно завершен. Причиной такого решительного шага инсайдер называл угасание чувств.
Напомним, недавно актриса Елена Кравец на фоне слухов о разрыве с мужем показалась с ним на трогательных кадрах. Звезда также сделала заявление по службу Сергея.