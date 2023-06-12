Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Джессика Альба ошеломила сходством со своей старшей дочерью: "Как две капли воды"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
928
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Джессика Альба ошеломила сходством со своей старшей дочерью: "Как две капли воды"

Джессика Альба / Фото: Associated Press

Звездная мама вместе с дочерью посетила теннисный турнир.

Американская актриса Джессика Альба поделилась кадрами со своей старшей дочерью Онор.

Известная мама и 15-летняя девушка отправились на Открытый чемпионат Франции по теннису в компании подруг. Кадрами с дочерью Альба поделилась на своей странице в Instagram.

"Девичник", — подписала кадры с Онор и подругами актриса.

Джессика Альба с дочерью Онор / © instagram.com/jessicaalba
Джессика Альба с дочерью Онор / Фото: instagram.com/jessicaalba

Для посещения турнира Джессика выбрала легкое белое платье в голубую полоску с эффектным декольте, дополненное белыми кроссовками и солнцезащитными очками. А 15-летняя Онор предпочла более раскрепощенный образ и надела шорты и коротенький топ молочного цвета, который прикрыла легкой рубашкой в тон.

Джессика Альба с дочерью Онор / © instagram.com/jessicaalba
Джессика Альба с дочерью Онор / Фото: instagram.com/jessicaalba

Стоит отметить, что с возрастом девушка становится все больше похожа на свою маму. Поклонники тоже не могли не заметить, что Онор настоящая копия Джессики: "Как две капли воды", "Вы как близнецы", "Вау, как вы похожи", "Мамина доченька".

Джессика Альба с дочерью Онор / © instagram.com/jessicaalba
Джессика Альба с дочерью Онор / Фото: instagram.com/jessicaalba

Напомним, что Джессика Альба воспитывает троих детей в браке с режиссером Кэшем Уорреном — дочерью Онор и Гэвен, а также сына Гейеса.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
928
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация