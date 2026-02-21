Джессика Альба после окончательного развода призналась в романе с младшим на 11 лет актером

Джессика Альба / © Associated Press

Голливудская актриса Джессика Альба после окончательного развода с кинооператором Кэшем Уорреном показалась в объятиях нового возлюбленного.

Артистка официально подтвердила, что находится в отношениях. Избранником знаменитости стал младший на 11 лет американский актер Дэнни Рамирес. Впервые о романе парочки заговорили летом прошлого года. Тогда папарацци застали актеров в Лос-Анджелесе за страстными поцелуями и объятиями.

Сами же влюбленные не торопились рассекречивать отношения. И только сейчас Джессика Альба официально подтвердила их роман, опубликовав в Instagram фото с Дэнни Рамиресом, на котором он нежно ее обнимал и кусал за щечку. Вместе парочка наслаждалась отдыхом в Майами.

Джессика Альба и Дэнни Рамирес / © instagram.com/jessicaalba

Отметим, в течение 16 лет Джессика Альба состояла в браке с кинооператором Кэшем Уорреном. За время отношений у пары родилось трое детей - дочери Онор и Хейвен и сын Гейсон. В начале января 2025 года появились слухи о разводе супругов, которые оказались правдивыми.

