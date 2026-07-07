Джессика Альба с младшим на 12 лет бойфрендом восхитила романтикой в стильных образах

Джессика Альба / © instagram.com/jessicaalba

Реклама

Американская актриса Джессика Альба поделилась новыми романтическими кадрами со своим возлюбленным актером Дэнни Рамиресом.

Возлюбленные вместе побывали на громкой свадьбе Тейлор Свифт и Тревиса Келси, состоявшейся 3 июля в Нью-Йорке. Для торжественного события Альба выбрала эффектное платье от Prada с глубоким декольте и блестящей золотой юбкой, тогда как ее 33-летний избранник, звезда фильма «Топ Ган: Меверик», появился в классическом черном костюме.

В своем Instagram актриса показала милые моменты подготовки к празднику, в том числе нежный кадр, на котором Дэнни целует ее в щеку, пока она улыбается на камеру. Пара показала свой переход «да» и «после» подготовки. Также Джессика опубликовала собственное фото в полный рост перед зеркалом, чтобы продемонстрировать модный вечерний образ.

Реклама

Джессика Альба и Дэнни Рамирес / © instagram.com/jessicaalba

Джессика Альба и Дэнни Рамирес / © instagram.com/jessicaalba

Джессика Альба / © instagram.com/jessicaalba

«Мы любим любовь. Поздравляем T&T — такая прекрасная ночь, чтобы праздновать вас», — написала Альба.

К слову, Джессика знакома с Тейлор Свифт уже больше десяти лет. Еще в 2015 году актриса снялась в клипе певицы на песню Bad Blood.

Напомним, в начале 2025 года Альба подала на развод со своим мужем Кэшем Уорреном после почти 17 лет брака. Уже через несколько месяцев ее заметили вместе с Дэнни Рамиресом после совместного путешествия. Впоследствии инсайдеры подтвердили роман знаменитостей, а вскоре они перестали скрывать свои чувства и официально объявили об отношениях в Instagram после совместного появления на благотворительном вечере Baby2Baby.

Новости партнеров