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Джессика Альба с младшим на 12 лет бойфрендом восхитила романтикой в стильных образах
Возлюбленные посетили тайную светскую свадьбу Тейлор Свифт.
Американская актриса Джессика Альба поделилась новыми романтическими кадрами со своим возлюбленным актером Дэнни Рамиресом.
Возлюбленные вместе побывали на громкой свадьбе Тейлор Свифт и Тревиса Келси, состоявшейся 3 июля в Нью-Йорке. Для торжественного события Альба выбрала эффектное платье от Prada с глубоким декольте и блестящей золотой юбкой, тогда как ее 33-летний избранник, звезда фильма «Топ Ган: Меверик», появился в классическом черном костюме.
В своем Instagram актриса показала милые моменты подготовки к празднику, в том числе нежный кадр, на котором Дэнни целует ее в щеку, пока она улыбается на камеру. Пара показала свой переход «да» и «после» подготовки. Также Джессика опубликовала собственное фото в полный рост перед зеркалом, чтобы продемонстрировать модный вечерний образ.
«Мы любим любовь. Поздравляем T&T — такая прекрасная ночь, чтобы праздновать вас», — написала Альба.
К слову, Джессика знакома с Тейлор Свифт уже больше десяти лет. Еще в 2015 году актриса снялась в клипе певицы на песню Bad Blood.
Напомним, в начале 2025 года Альба подала на развод со своим мужем Кэшем Уорреном после почти 17 лет брака. Уже через несколько месяцев ее заметили вместе с Дэнни Рамиресом после совместного путешествия. Впоследствии инсайдеры подтвердили роман знаменитостей, а вскоре они перестали скрывать свои чувства и официально объявили об отношениях в Instagram после совместного появления на благотворительном вечере Baby2Baby.