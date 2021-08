Джессика Паркер показала, кто "заменит" Саманту в "Сексе в большом городе"

Исполнительница главной роли не стала держать интригу.

Поклонники сериала уже с нетерпением ждут на перезапуск легендарной ленты «Секс в большом городе».

Однако, в многосерийном фильме отказалась играть Ким Кэттролл — актриса, воплотившая на экране сердцеедку Саманту. Но, создатели ленты придумали, кем "заменить" Кэттролл.

Поклонникам сериала с нетерпением хотелось узнать, кто же «заменит» Саманту. И вот, наконец-то, Сара Джессика Паркер рассекретила имя этой актрисы.

Сара поделилась фотографиями со съемок, благодаря которым стало понятно, что к актерскому составу присоединилась 50-летняя Николь Ари Паркер, известная зрителям по лентам "Еда для души", "Полиция Чикаго".

«С этим трио я могу подпевать песни 70-х о любви до глубокой ночи», — поделилась Сара.

Судя по снимкам в коллектив Николь влилась быстро, и коллеги ее приняли радостно.

Отметим, что буквально заменять Саманту новый персонаж в сериале не будет — сценаристы ввели в сюжет новую героиню, чтобы знаменитая четверка подруг не рассталась.

Напомним, что продолжение сериала получило название And Just Like That ( "А потом") и будет посвящено отношениям трех героинь Керри, Шарлотты и Миранды. А вот героини Ким Кэтролл — Саманты в продолжения не будет.

Звезда еще несколько лет назад заявляла, что не собирается возвращаться к работе над франшизой через конфликт с Сарой Джессикой Паркер.

