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Джессика Симпсон после развода продает роскошный особняк за потрясающую сумму

Джессика Симпсон после развода продает роскошный особняк за потрясающую сумму

Джессика Симпсон с семьей / Фото: instagram.com/jessicasimpson

Недвижимость находится в Калифорнии.

Популярная американская певица Джессика Симпсон и ее бывший супруг Эрик Джонсон продают дом после развода.

Недвижимость была выставлена на продажу еще за два дня до обнародования заявления о расторжении брака супругов. Роскошное поместье, расположенное в Хидден-Хиллз, штат Калифорния, имеет невероятный вид на холмы. Оно насчитывает шесть спальных и 13 ванных комнат. На территории есть бассейн, спа-зона, звукозаписывающая студия и домашний кинотеатр. Джонсон и Симпсон планируют получить около 18 млн дол. от продажи, пишет Page Six.

Интересно, что звезды уже не впервые выставляют дом на продажу. Первые попытки избавиться от общего имущества были еще в сентябре 2023 года, когда пара некоторое время жила отдельно.

Напомним, Джессика Симпсон и Эрик Джонсон развелись после 10 лет в браке. Причиной непростого решения стала "болезненная ситуация", подробности которой держатся в тайне. Впрочем, звезды продолжают воспитывать троих детей – 12-летнюю Максвелл, 11-летнего Эйса и 5-летнюю Берди. По словам певицы, она с экс-супругом расторгла брак без громких скандалов и обвинений. Все для того, чтобы в будущем продолжить совместно воспитывать потомков.

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