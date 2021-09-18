Лопес, Перри, Гага: как выглядят голливудские красавицы на дорожках и в повседневе

Звезды не стесняются показывать себя домашними.
Фанаты мировых звезд привыкли видеть кумиров в безупречном виде.
Так, перед выходом на красную дорожку над образами селебритис несколько часов работает целая команда стилистов и визажистов. Их наряды, расшитые драгоценными камнями, стоят заоблачные суммы.
Впрочем, за пределами светских вечеринок, знаменитости мало чем отличаются от обычных людей. Они так же ходят по дому в пижамах, спортивных штанах и без макияжа. Больше того, звезды не стесняются показать себя домашними и публикуют селфи в фотоблоге.
Редакция сайта ТСН.uа подготовила подборку, как выглядят селебритис на красной дорожке и дома.
Дженнифер Лопес
Рианна
Кэти Перри
Хайди Клум
Риз Уизерспун
Леди Гага
Шэрон Стоун
Гвинет Пэлтроу