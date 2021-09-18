Лопес, Перри, Гага: как выглядят голливудские красавицы на дорожках и в повседневе

Лопес, Перри, Гага: как выглядят голливудские красавицы на дорожках и в повседневе

Звезды не стесняются показывать себя домашними.

Фанаты мировых звезд привыкли видеть кумиров в безупречном виде.

Так, перед выходом на красную дорожку над образами селебритис несколько часов работает целая команда стилистов и визажистов. Их наряды, расшитые драгоценными камнями, стоят заоблачные суммы.

Впрочем, за пределами светских вечеринок, знаменитости мало чем отличаются от обычных людей. Они так же ходят по дому в пижамах, спортивных штанах и без макияжа. Больше того, звезды не стесняются показать себя домашними и публикуют селфи в фотоблоге.

Редакция сайта ТСН.uа подготовила подборку, как выглядят селебритис на красной дорожке и дома.

Дженнифер Лопес

Джей Ло на красном хіднику и дома

Рианна

Рианна на красном хіднику и дома

Кэти Перри

Кэти Перри на красном хіднику и дома

Хайди Клум

Хайди Клум в красном хіднику и дома

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун на красном хіднику и дома

Леди Гага

Леди Гага на красном хіднику и дома

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун на красном хіднику и дома

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу на красном хіднику и дома

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку