Джей Ло потратила десятки миллионов долларов на ремонт собственного поместья: как выглядит дом звезды

Дом Дженнифер Лопес

Голливудская звезда Дженнифер Лопес завершила масштабную реконструкцию своего поместья в Хайден Гилс, инвестиции в которое составили около двух десятков миллионов долларов, превратив его в максимально приватное и функциональное роскошное пространство.

Работы над домом стартовали сразу после покупки. Территорию полностью перепланировали под нужды певицы. Пространство получило новую архитектурную концепцию с акцентом на уединение. На участке обустроили бассейн с лаунж-зоной. Добавили зеленые насаждения, закрывающие поместье от посторонних глаз. Отдельно появились гостевой дом и зона для лошадей, сообщает Daily Mail

Дом Дженнифер Лопес

Во время реконструкции основное здание долгое время было скрыто за защитными конструкциями, однако сейчас особняк полностью завершен и выглядит готовым к жизни. Обновленное пространство сочетает приватность, комфорт и элементы премиальной курортной недвижимости, что соответствует привычному уровню жизни Лопес.

Дом Дженнифер Лопес

Параллельно с обустройством нового дома певица занимается и другими крупными имущественными вопросами после разрыва с Беном Аффлеком. Часть их совместной недвижимости, оцененная более чем в 60 миллионов долларов, перешла в ее распоряжение и готовится к продаже.

Напомним, недавно Бен Аффлек ошеломил Дженнифер Лопес многомиллионным подарком после развода.