Джейми Ланнистер из "Игры престолов" приехал в Киев и показался в метро во время воздушной тревоги

Николай Костер-Вальдау / © Associated Press

Реклама

Датский актер Николай Костер-Вальдау, который в сериале "Игра престолов" играл Джейми Ланнистера, прибыл в Киев.

Об этом сообщает Reuters. Знаменитость прибыл в Украину 28 октября. Актер уже и успел из-за угрозы ракетного и дронового российского обстрела провести ночь в укрытии, а именно на одной из станций киевского метрополитена. Издание сделало соответствующие фотографии, где Николай Костер-Вальдау общался с другими, кто прятался в метро, тестировал раскладную кровать и раздавал автографы.

Реклама

Официальная цель приезда Николая Костера-Вальдау в Украину не разглашается. Однако с 2016 года актер является послом доброй воли Программы развития ООН (UNDP). Очевидно, что именно по этой причине артист и прибыл в Киев. Таким образом он привлекает внимание мира к проблемам, от которых из-за полномасштабной войны и агрессии России страдает Украина.

Реклама

Кстати, другое медиа India Global Review, поделилось видео, как Николай Костер-Вальдау спускался в укрытие во время воздушной тревоги.

Отметим, звезда «Игры престолов» с начала полномасштабной войны поддерживает Украину и осуждает враждебные действия России. Еще в марте 2022 года Николай совместно с Программой развития ООН (UNDP) запустил крупную глобальную кампанию по сбору средств для помощи украинским беженцам и переселенцам. Также он использует свои соцсети, чтобы рассказывать о разрушениях в Украине и напоминать миру, что война продолжается. Актер также приобщался к благотворительным инициативам, где собирали средства на гуманитарные и медицинские нужды украинцев. Кроме того, Николай Костер-Вальдау обращал внимание, что война также наносит колоссальный ущерб экологии, поэтому необходимо думать о предстоящем восстановлении страны.

Напомним, неоднократно в Украину приезжала голливудская актриса Анджелина Джоли. После последнего своего визита артистка распространила правду о войне, а ее заявление всколыхнуло Сеть.

Новости партнеров