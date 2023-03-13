Джейми Ли Кертис возмутилась цветом дорожки на "Оскаре-2023", которая "слилась" с ее платьем

Не успела церемония "Оскар-2023" начаться, как на ней уже образовался первый скандал.

Так, голливудская актриса Джейми Ли Кертис возмутилась цветом ковровой дорожки на премии, которую в этом году решили сделать в оттенке шампанского.

А все дело в том, что для церемонии звезда выбрала нюдовое длинное платье, украшенное серебристыми стразами. Однако наряд Джейми просто "слился" с дорожкой и сделал образ актрисы бледным и невнятным.

Ли Кертис поделилась возмутительной публикацией в Twitter и написала, что такой цвет ковра будет выглядеть гарномонично только с ее шторами.

"Судя по всему, ковер Киноакадемии на "Оскаре" будет в тон моим шторам", — написала Джейми и добавила эмоджи, закрывающие лицо.

Предположительно, на @TheAcademy Oscars, их хлопчики ведутся к нам драки. pic.twitter.com/4hCBXnvz6H — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 11 марта, 2023

Отметим, что на 95-й церемонии впервые за 62 года организаторы отказались от традиционного красного ковра, ведь хотели выбрать более "спокойный", напоминающий о пляже на закате.

Также напомним, что сайт ТСН.ua уже начал текстовую онлайн-трансляцию "Оскара-2023" и внимательно следит за всеми событиями на церемонии.

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