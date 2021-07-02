Джеймс Франко выплатит более двух миллионов долларов жертвам своих домогательств

Джеймс Франко выплатит более двух миллионов долларов жертвам своих домогательств

Студентки актера подали на него коллективный иск.

Известный голливудский актер Джеймс Франко, в адрес которого посыпалось немало обвинений в сексуальных домогательствах, выплатит компенсацию своим жертвам.

Ранее, в 2018-м, сразу пять женщин обвинили Франко в сексуальных домогательствах, четыре из которых были студентками его киношколы "Студия 4". Так, две начинающие актрисы Сара Тизер-Каплан и Тони Гаал обвинили звезду в сексуальной эксплуатации. Согласно заявлению, знаменитость заставлял девушек сниматься в эротических сценах, обещая за это роли в своих проектах.

Associated Press

Несмотря на то, что актер неоднократно отвергал все обвинения, все же решил урегулировать конфликт кругленькой суммой. Как отмечает The Hollywood Reporter, Сара Тизер-Каплан получит 670,5 тысячи долларов, часть из которых ей придется потратить на гонорары адвокатам. Тони Гаал выплатят 223,5 тысячи долларов. Остальные 1,341 миллиона долларов распределят между другими студентками, которые также стали жертвами сексуальных домогательств Франко.

Напомним, это не единственное обвинение Джеймса Франко в домогательствах. Не так давно звезда "Доктора Хауса" обвинила актера в домогательствах к детям. Она рассказала, что звезда вел себя неприлично на съемочной площадке.

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