На Каннском кинофестивале в этом году не обошлось без непредсказуемых ситуаций.

Американская актриса Джейн Фонда, которая была ведущей, швырнула наградой во обладательницу "Пальмовой ветви" режиссер Жустин Трие.

Курьезный момент на сцене произошел во время церемонии награждения победителей. Фонда вручила Трие золотую статуэтку за фильм "Анатомия падения", а также традиционный свиток. После своей речи режиссер несколько растерялась и, забыв свиток, поторопилась уйти со сцены.

Фонда в свою очередь пыталась привлечь внимание Трие, но тщетно. Поэтому актриса не придумала ничего лучше, чем швырнуть свиток в спину триумфаторки — документ попал прямо в голову режиссера.

Hanoi Jane democrat activist, feminist, который несёт скромный ходьба за head of french female director who won the #PalmedOr at #CannesFilmFestival2023 !

Все демократы являются stupid ! #JaneFonda pic.twitter.com/UFE4u3E7gY — Inspecteur71 (@Inspecteur91) May 28, 2023

Поступок ведущей вызвал шквал эмоций и смех среди зрителей в зале. К счастью, Трие никак не отреагировала на курьез, а свиток быстро убрали с пола и отдали его владелице.

Отметим, что на Каннском фестивале избегают темы войны в Украине. Напомнила о полномасштабном российском вторжении украинская блоггерша Илона Чернобай — на красном тротуаре она в патриотическом платье вылила на себя "кровь" в знак поддержки украинцев в оккупации.

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