Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли рассекретили имя дочери и показали ее первое фото

Влюбленные 2 февраля во второй раз стали родителями.
Несколько дней назад стало известно, что актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли снова, стали родителями.
Радостной новостью поделился один из членов семьи. Впрочем, сами же влюбленные тоже долго это не скрывали.
В своем Instagram Рози опубликовала первое фото крошечной дочери. На снимке девочка лежит в кроватке и тянется ручкой вверх. Впрочем, молодые родители не спешат показывать лицо дочери.
Однако они рассекретили ее имя. Девочку назвали Изабеллой, а второе имя – Джеймс. Также известно, что дочь будет носить фамилию звездного отца.
Отметим, что вместе с любимым Джейсоном Стэтхэмом модель уже воспитывает сына Джека, которого родила 24 июня 2017 года.
Напомним, пара начала встречаться еще в 2010 году. После шести лет отношений, в начале 2016 года, пара обручилась, а в августе 2018 года объявила о предстоящей свадьбе, которая была запланирована на декабрь 2018 года. Однако влюбленные отложили свадьбу на неопределенное время.
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