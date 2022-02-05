Джейсон Стэтхэм и Рози Хантигтон-Уайтли стали родителями во второй раз

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантигтон-Уайтли стали родителями во второй раз

Первеница Рози родила в 2017 году.

Актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, стали родителями во второй раз.

Возлюбленная актера родила второго февраля в Лондоне. Хотя влюбленные и не делились радостной новостью, один из членов семьи рассказал об этом изданию The Daily Mail.

У Рози и Джейсона родилась девочка.

Рози Хантингтон-Уайтли беременна / instagram.com/rosiehw

Отметим, что вместе с возлюбленным, Джейсоном Стэтхэмом, модель уже воспитывает сына Джека, который родился 24 июня 2017 года.

Напомним, пара начала встречаться еще в 2010 году. После шести лет отношений, в начале 2016 года, пара обручилась, а в августе 2018 года объявила о предстоящей свадьбе, которая была запланирована на декабрь 2018 года. Однако влюбленные отложили свадьбу на неопределенное время.

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