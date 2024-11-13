Джейсон Стэтхэм на редких фото показал, как проводит время с детьми от Рози Хантигтон-Уайтли

Английский актер Джейсон Стэтхэм не из тех, кто охотно делится семейным контентом.

Однако если же невесту звезды боевиков, британскую модель Рози Хантигтон-Уайтли, еще можно заметить в его фотоблоге, то детей – почти нет. Но на этот раз голливудский актер сделал исключение. Джейсон Стэтхэм показал, как с семьей поразвлекался на частной яхте.

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантигтон-Уайтли / Фото: instagram.com/jasonstatham

В Instagram актер опубликовал редкие фото с женой и заметно подросшими детьми – 7-летним Джеком и 2-летней Джеймс. Семейство купалось в бассейне, любовалось живописными пейзажами и дурачилось.

Джейсон Стэтхэм с детьми от Рози Хантигтон-Уайтли / Фото: instagram.com/jasonstatham

Джейсон Стэтхэм с детьми от Рози Хантигтон-Уайтли / Фото: instagram.com/jasonstatham

Тем временем с 7-летним сыном актер занялся рыбалкой. Кроме того, он позволил мальчику попробовать поуправлять яхтой. Конечно, это все происходило под пристальным наблюдением артиста.

Джейсон Стэтхэм с сыном от Рози Хантигтон-Уайтли / Фото: instagram.com/jasonstatham

Сын Джейсона Стэтхэма и Рози Хантигтон-Уайтли / Фото: instagram.com/jasonstatham

Отметим, Джейсон Стэтхэм с 2010 года находится в отношениях с Рози Хантигтон-Уайтли. За это время у влюбленных родилось двое детей – сын Джек и дочь Джеймс. С женитьбой пара не торопится, хотя актер еще в 2016 году сделал предложение возлюбленной. Однако недавно в СМИ появилась информация, что влюбленные наконец-то решили заключить брак и запланировали свадьбу.

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