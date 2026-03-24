Гламур
87
1 мин

Джейсону Момоа пришлось срочно бежать из своего дома на Гавайях: в чем причина

Актеру было опасно оставаться в своем доме.

Валерия Сулима
Джейсон Момоа

Джейсон Момоа / © Associated Press

Голливудскому актеру Джейсону Момоа пришлось срочно бежать из своего дома на Гавайях.

Об этом знаменитость рассказал в Instagram-stories. Звезда Голливуда вместе с семьей находился на Северном побережье острова Оаху, который расположен в Гавайском архипелаге. Однако местность охватило внезапное наводнение. Ливень настолько мощный, что вызвал масштабные разрушения. Актер оставался в своем доме, однако ему пришлось принять решение об эвакуации после того, как у них выключили электроэнергию.

"Со мной моя семья. Мы выбрались с Северного побережья. Пока что мы в безопасности, но есть много людей, которые не в безопасности, поэтому мы посылаем им всю нашу любовь. На Северном побережье сейчас довольно сложно. Так что, надеюсь, все в безопасности", - поделился актер.

Джейсон Момоа / © instagram.com/prideofgypsies

Джейсон Момоа / © instagram.com/prideofgypsies

Джейсону Момоа говорит, что ситуация на острове сейчас действительно ужасная. Он со своей избранницей не стоит в стороне, а присоединился к благотворительной инициативе, чтобы помочь местным, пострадавшим от наводнения.

Отметим, Гавайи накрыло мощное наводнение. Губернатор штата ранее комментировал, что остров за последние 20 лет не сталкивался ни с чем подобным. Также он предположил, что убытки от наводнения могут достигать более миллиарда долларов.

Напомним, недавно голливудский актер Микки Рурк остался без жилья. Артиста со скандалом выгнали из арендованного дома.

