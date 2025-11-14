- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 399
- Время на прочтение
- 2 мин
Джим Керри изменился до неузнаваемости и шокировал своим внешним видом
Поклонники заподозрили, что он сделал пластическую операцию и вколол ботокс.
Американский актер и комик Джим Керри шокировал кардинальными изменениями во внешнем виде.
Артист крайне редко появляется на публике. Однако недавно звезда Голливуда сделал исключение. Джим Керри побывал на церемонии включения в Зал славы рок-н-ролла 2025 года, где его запечатлели фотографы. Фанаты Джима Керри были просто ошеломлены изменениями в его внешнем виде, ведь актера сейчас просто не узнать. Более того, некоторые заподозрили пластику и инъекции красоты.
Наконец, пластический хирург Миллисент Ровело проанализировала изменения во внешнем виде артиста, пишет Radar Online. Врач предполагает, что пластика таки была, а именно блефаропластика - операция, с помощью которой корректируют веки методом удаления излишков кожи, жира и подтяжки мышц вокруг глаз.
Миллисент Ровело считает, что больше никаких хирургических вмешательств не было. Однако она предполагает, что актер вколол в лоб значительное количество ботокса.
"Похоже, у него значительное количество ботокса во лбу. Я думаю, что именно это вызвало беспокойство, которое высказывали люди. Остальное его лицо двигается нормально, но лоб очень застыл, а брови не двигаются и не поднимаются, когда остальное лицо движется", - пояснила хирург.
Также Миллисент Ровело отметила, что возраст тоже способствует изменениям во внешнем виде. К слову, Джиму Керри уже 63 года. Врач отметила, что в таком возрасте он не может выглядеть так, как 30 лет назад.
Напомним, а вот голливудский актер Рассел Кроу недавно приятно удивил поклонников изменениями во внешнем виде. Артист похудел более чем на 20 кило и раскрыл, как ему удалось это сделать.