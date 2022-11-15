Джим Керри с юмором отреагировал на запрет на въезд в Россию: "У нас всегда остается Париж"

Также запрет на въезд в страну-агрессор прокомментировала и канадская писательница Маргарет Этвуд.

МИД РФ ввел санкции против 100 канадских известных людей: политиков, активистов, культурных деятелей и бизнесменов.

В этом списке оказались знаменитый актер Джим Керри и писательница Маргарет Этвуд. Знаменитости не растерялись, а с юмором отреагировали на соответствующий запрет.

Маргарет в своем Twitter написала, что с актером планировала поехать в Москву, но отправится в Киев.

"Джим и я запланировали повеселиться на выходных в Москве. Думаю, нужно ехать в Киев", — написала писательница.

Dang! @JimCarrey и Я хотел планироваться в маленьком устном уикенде getaway in Moscow. Кто это должен быть Kyiv instead. https://t.co/FzGkiqiVJK — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) November 14, 2022

Джим с иронией написал, что это самый ужасный запрет в его жизни. Впрочем, он всегда сможет посетить Париж.

"Маргарет Этвуд, боюсь, случилось хуже всего. Нам запретили въезжать в Россию… Но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире — это такие мелочи! У нас всегда остается Париж", — пошутил Керри.

Yes @MargaretAtwood, Я имею в виду дурноту, которая была happened. We're banned from Russia…but the problems of 100 Canadians don't amount to hill of beans in this crazy world! Все они имеют Париж. Here's looking at you kid. ☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV — Jim Carrey (@JimCarrey) November 15, 2022

Отметим, в "черном списке" МИД РФ оказалась и канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник. В России сочли знаменитость опасной, ведь она помогает Украине.

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