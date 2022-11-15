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Джим Керри с юмором отреагировал на запрет на въезд в Россию: "У нас всегда остается Париж"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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Джим Керри с юмором отреагировал на запрет на въезд в Россию: "У нас всегда остается Париж"

Джим Кэрри / Фото: Associated Press

Также запрет на въезд в страну-агрессор прокомментировала и канадская писательница Маргарет Этвуд.

МИД РФ ввел санкции против 100 канадских известных людей: политиков, активистов, культурных деятелей и бизнесменов.

В этом списке оказались знаменитый актер Джим Керри и писательница Маргарет Этвуд. Знаменитости не растерялись, а с юмором отреагировали на соответствующий запрет.

Маргарет в своем Twitter написала, что с актером планировала поехать в Москву, но отправится в Киев.

"Джим и я запланировали повеселиться на выходных в Москве. Думаю, нужно ехать в Киев", — написала писательница.

Джим с иронией написал, что это самый ужасный запрет в его жизни. Впрочем, он всегда сможет посетить Париж.

"Маргарет Этвуд, боюсь, случилось хуже всего. Нам запретили въезжать в Россию… Но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире — это такие мелочи! У нас всегда остается Париж", — пошутил Керри.

Отметим, в "черном списке" МИД РФ оказалась и канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник. В России сочли знаменитость опасной, ведь она помогает Украине.

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Дата публикации
Просмотры
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