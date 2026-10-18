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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Джини Уизли" из "Гарри Поттера" родила сына: какое оригинальное имя дала малышу и его первые фото

У актрисы Бонни Райт появился второй ребенок.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Бонни Райт с новорожденным сыном

Бонни Райт с новорожденным сыном / © instagram.com/thisisbwright

Британская актриса Бонни Райт, которая в серии фильмов о Гарри Поттере сыграла роль Джинни Уизли, родила сына.

Радостную новость 35-летняя знаменитость рассекретила в своем Instagram. Оказалось, что в семье Бонни Райт и ее мужа, американского бизнесмена Эндрю Лококо произошло пополнение еще 28 сентября, однако только сейчас знаменитость об этом объявила.

Бонни Райт родила второго сына. Супруги дали мальчику оригинальное имя, а именно Астер Скай Райт Лококо. Также артистка не стала скрывать новорожденного малыша, а уже показала первые фото с ним, на которых можно четко разглядеть лицо.

Новорожденный сын Бонни Райт / © instagram.com/thisisbwright

Новорожденный сын Бонни Райт / © instagram.com/thisisbwright

«Знакомьтесь с нашим сыном Астером Скай Райтом Лококо, родившимся дома 28 сентября. Он назван в честь цветка, который по форме похож на звезду. Наша маленькая звездочка окружена любовью старшего брата Элио. Спасибо Вселенной за моих замечательных сыновей!» — прокомментировала пополнение в семье актриса.

Муж и сыновья Бонни Райт / © instagram.com/thisisbwright

Муж и сыновья Бонни Райт / © instagram.com/thisisbwright

Отметим, Бонни Райт с 2022 года состоит в браке с Эндрю Лококо. В сентябре 2023-го у супругов родился первенец — сын Элио Оушен Райт Лококо. А это же на свет появился второй ребенок актрисы и бизнесмена.

Напомним, недавно звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко родила дочь. Артистка показала ее первые фото и рассекретила оригинальное имя девочки.

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