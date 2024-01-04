Джо Джонаса после развода с Софи Тернер заподозрили в романе с известной моделью

Музыкант в сентябре прошлого года объявил о разводе с актрисой.

Американский музыкант Джо Джонас после развода с британской актрисой Софи Тернер подогрел слухи о романе с известной американской моделью.

Как пишет TMZ, на днях артиста застали в компании 33-летней Сторми Бри. Парочка вместе была в частном аэропорту Мексики. Известно, что именно там Джонас встретил Новый год. В Сети сразу начали сплетничать, что парочка находится в романтических отношениях.

Джо Джонас и Сторми Бри

Однако ни Джо, ни Сторми не комментируют слухи об их романе. Более того, они не следят друг за другом в соцсетях и это впервые, когда их заметили вместе. Пользователи уверены, что таким образом они пытаются держать в секрете отношения.

Сторми Бри / Фото: Associated Press

Отметим, в сентябре 2023 года Софи Тернер и Джо Джонас объявили, что разводятся. Бывшие влюбленные отметили, что не сошлись характерами, из-за чего их брак распался.

Говорят, что Софи Тернер после разрыва долго не была одинокой. Актрисе приписывают роман с британским аристократом Перегрином Пирсоном. Парочку вместе застали за поцелуями.

Напомним, недавно стало известно, что младший сын Бритни Спирс не одинок. 17-летнего Джейдена впервые заметили в компании его девушки.

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