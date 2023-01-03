Джоан Роулинг отреагировала на пост поклонницы в Сети и поздравила украинцев с Новым годом

Автор культовой саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг трогательно отреагировала на пост своей поклонницы в Сети.

В Twitter одна из фанаток писательницы из Украины добавила фотографию с серией книг Роулинг и поблагодарила ее за поддержку украинцев во время полномасштабной войны с Россией.

"С Новым Годом из Украины. Спасибо за вашу поддержку", — написала девушка.

Wishing you y all your fellow Russians a much happier new year

#SlavaUkraini https://t.co/LdvtsVrSHF — JK Rowling (@jk_rowling) 1 января 2023

Писательница не оставила публикацию без внимания и приветствовала фанатку, а также всех украинцев с новогодними праздниками. Роулинг пожелала счастливого года, а также добавила эмоджи в виде синего и желтого сердец и хештег "Слава Украине".

"Желаю вам и всем украинцам счастливого Нового года", – написала Джоан.

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