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Джоан Роулинг отреагировала на пост поклонницы в Сети и поздравила украинцев с Новым годом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
261
Время на прочтение
1 мин
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Джоан Роулинг отреагировала на пост поклонницы в Сети и поздравила украинцев с Новым годом

Фото: Getty Images

Писательница поддерживает Украину.

Автор культовой саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг трогательно отреагировала на пост своей поклонницы в Сети.

В Twitter одна из фанаток писательницы из Украины добавила фотографию с серией книг Роулинг и поблагодарила ее за поддержку украинцев во время полномасштабной войны с Россией.

"С Новым Годом из Украины. Спасибо за вашу поддержку", — написала девушка.

Писательница не оставила публикацию без внимания и приветствовала фанатку, а также всех украинцев с новогодними праздниками. Роулинг пожелала счастливого года, а также добавила эмоджи в виде синего и желтого сердец и хештег "Слава Украине".

"Желаю вам и всем украинцам счастливого Нового года", – написала Джоан.

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Дата публикации
Просмотры
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