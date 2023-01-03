Джоан Роулинг отреагировала на пост поклонницы в Сети и поздравила украинцев с Новым годом

Писательница поддерживает Украину.
Автор культовой саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг трогательно отреагировала на пост своей поклонницы в Сети.
В Twitter одна из фанаток писательницы из Украины добавила фотографию с серией книг Роулинг и поблагодарила ее за поддержку украинцев во время полномасштабной войны с Россией.
"С Новым Годом из Украины. Спасибо за вашу поддержку", — написала девушка.
Wishing you y all your fellow Russians a much happier new year— JK Rowling (@jk_rowling) 1 января 2023
#SlavaUkraini https://t.co/LdvtsVrSHF
Писательница не оставила публикацию без внимания и приветствовала фанатку, а также всех украинцев с новогодними праздниками. Роулинг пожелала счастливого года, а также добавила эмоджи в виде синего и желтого сердец и хештег "Слава Украине".
"Желаю вам и всем украинцам счастливого Нового года", – написала Джоан.
Читайте также: