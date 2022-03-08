Джоан Роулинг пожертвовала более миллиона долларов украинским детям, пострадавшим от войны

Джоан Роулинг пожертвовала более миллиона долларов украинским детям, пострадавшим от войны

Фонд Lumos, соучредительницей которого является Роулинг, собирает деньги, чтобы обеспечить едой, средствами гигиены и лекарствами украинских детей, пострадавших от войны.

Английская писательница и автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг собрала для украинских детей, пострадавших от российской агрессии, 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 млн долларов).

Об этом автор Гарри Поттера написала Twitter.

Роулинг поддержала сбор средств для маленьких украинцев, организованная ее благотворительной организацией Lumos.

"Я лично перечислю пожертвования до 1 миллиона фунтов стерлингов. Искренне благодарю всех, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для некоторых из самых уязвимых детей в Украине", — отметила писательница.

Я буду personalne match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who've already donated, you're enabling @lumos to для трудных работ для некоторых most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl — JK Rowling (@jk_rowling) 7 марта 2022

Фонд Lumos, соучредительницей которого является Роулинг, собирает деньги, чтобы обеспечить едой, средствами гигиены и лекарствами украинских детей, пострадавших от войны.

Напомним, что Леонардо Ди Каприо пожертвовал 10 млн долларов для украинской армии.

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