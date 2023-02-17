Джоффри из "Игры престолов" в Киеве удивил реакцией на воздушную тревогу, раздавшуюся во время его выступления

Ирландский актер, звезда сериала "Игра престолов", который сыграл Джоффри Баратеона, Джек Глисон на днях приехал в Украину.

Знаменитость поделился, что сначала приехал во Львов, откуда направился в Киев. В украинской столице артист позавтракал в поляничной "Захисник", встретился с украинскими военными, а также дал мастер-классы в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

Джек Глисон в Киеве / Фото: instagram.com/palyanychna_zakhysnyk

Джек Глисон в Киеве / Фото: instagram.com/palyanychna_zakhysnyk

Во время этой встречи в Киеве прозвучала воздушная тревога. И своей реакцией на нее Глисон удивил собравшихся.

Он поднял руки вверх, давая понять жестом, что ему жаль, что раздалась тревога. Впрочем, актер не остановил мастер-класс и продолжил встречу с поклонниками.

Актер Джек Глисон Актер Джек Глисон, сыгравший короля Джоффри в "Игре Престолов", приехал в Киев и попал на воздушную тревогу. Опубликовано УНН — Украинские Национальные Новости Четверг, 16 февраля 2023 г.

"Если бы все встали и начали кричать, мне тоже было бы страшно. Но реакция (на тревогу – прим.ред.) была такова: "О, ну, опять сирена". Стойкость, которую вы показываете, невероятно вдохновляющая. К счастью, я живу в городе, где нет войны. В Ирландии раньше было много конфликтов и войн, но ни при моей жизни. Ты видишь собственными глазами, насколько война является разрушительной. И как тяжело жить обычную жизнь. Я еще недолго побывал в Украине, но люди, которых я встретил, показывают стойкость и смелость, которых я никогда не видел", — позже прокомментировал артист для "Суспильне. Культура".

«Я восхищаюсь вами»: актер Джек Глисон из «Игры престолов» в Киеве Актер Джек Глисон, сыгравший короля Джоффри в сериале «Игра Престолов», приехал в Киев, чтобы поддержать украинцев и собрать деньги на помощь военным. Во время его выступления раздалась тревога, однако он решил не прерывать встречу. Что Глисон сказал об украинцах – в видео. Опубликовано Общественное Культура Четверг, 16 февраля 2023 г.

Также Глисон призвал других знаменитых людей помогать Украине, привлекать внимание к событиям в нашей стране и рассказал, каким образом они это могут делать: "Как могут помочь Украине другие актеры? Нужно использовать профиль знаменитости, чтобы привлечь внимание к войне в Украине. Я считаю, что это большая привилегия – иметь такой дар. И такая возможность – это достаточно большая сила".

Отметим, что кроме благотворительных мастер-классов Джек Глисон сделал еще одно полезное дело для нашей страны – актер вместе с друзьями привез в Украину пикап для ВСУ.

Напомним, что во время полномасштабного вторжения, чтобы поддержать Украину, к нам приезжало немало звезд. В частности, с визитом нашу страну посетили Анджелина Джоли, Шон Пенн, Джессика Честейн и многие другие.

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