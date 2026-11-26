Анджелина Джоли и Брэд Питт

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Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то урегулировали многолетний судебный конфликт в отношении совместного бизнеса — французской винодельни Château Miraval.

Так, бывшие супруги достигли договоренности после нескольких лет судебных споров, развернувшихся вокруг продажи доли актрисы компании, связанной с российским бизнесменом.

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О завершении этого этапа противостояния Джоли и Питт сообщили в совместном заявлении для медиа, пишет The Guardian. В то же время, подробности договоренности и ее финансовые условия стороны решили не разглашать.

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«Мы урегулировали дело вне суда в интересах нашей семьи и не будем комментировать это в дальнейшем. Любые комментарии в СМИ, приписываемые "источникам", в реальности не принадлежат никому из нас или кому-то из наших близких», — говорится в заявлении бывших супругов.

Château Miraval / © Associated Press

Как известно, причиной конфликта стала продажа доли Джоли в винодельческом бизнесе. В 2008 году актеры приобрели особняк Château Miraval во Франции, а затем вложили значительные средства в развитие винодельни и бренда розового вина. Там они сыграли свадьбу в 2014 году.

После развода, о котором Джоли объявила в 2016 году, будущее совместного бизнеса стало предметом продолжительных споров. В 2021 году актриса продала свою половину винодельни за 164 миллиона долларов. Покупателем стала компания, связанная со Stoli Group — алкогольным бизнесом российского миллиардера Юрия Шефлера.

В 2022 году Питт подал иск против бывшей жены. Он утверждал, что между ними существовала договоренность не продавать доли посторонним лицам без согласия друг друга, поэтому считал действия Джоли незаконными. Актер также заявлял, что она фактически передала контроль бизнеса его конкурентам.

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Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Getty Images

Джоли со своей стороны отрицала существование такой договоренности. Во встречном иске она заявила, что сначала предлагала продать свою долю непосредственно Питту, однако переговоры сорвались из-за его требования подписать соглашение о неразглашении.

По утверждению актрисы, документ должен был запретить ей публично говорить об инциденте домашнего насилия, который, по ее словам, произошел во время перелета частным самолетом в сентябре 2016 года. Джоли обвинила бывшего мужа в физической и психологической агрессии по отношению к ней и детям. Питт эти обвинения отрицал. ФБР расследовало инцидент, однако в 2016 году сообщило, что не будет продолжать расследование, а прокуратура США не выдвинула актеру обвинений.

Несмотря на урегулирование спора между бывшими супругами, судебная история винодельни не завершилась полностью. Питт судится с Юрием Шефлером и связанными со Stoli структурами. Эта часть процесса продолжается, поэтому договоренность Джоли и Питта не означает завершения всех юридических споров вокруг Château Miraval.

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