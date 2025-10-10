Джоли после разрыва с Питтом сделала неожиданное признание и удивила требованиями к нему

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время поделилась новыми деталями болезненного разрыва с Брэдом Питтом.

В новых судебных документах, поданных в Высший суд Лос-Анджелеса, она описала, насколько сложным для нее и детей был развод, а также объяснила, почему теперь требует от бывшего 33 тысячи долларов для покрытия юридических расходов. Как указано в заявлении, Джоли решила развестись после событий, которые стали для семьи настоящим потрясением.

"События, которые заставили меня принять решение о разрыве с бывшим мужем, были эмоционально тяжелыми для меня и наших детей", — написала звезда, которая ранее обвиняла Питта в насилии, сообщает Page Six.

После развода актриса уверяет, что пыталась избежать конфликтов и даже оставила Питту полный контроль над их совместными домами — в Лос-Анджелесе и французском поместье Château Miraval. Знаменитость надеялась, что это сгладит острые углы между экс-супругами.

"Когда я подала на развод, оставила ему наши семейные дома без какой-либо компенсации. Я надеялась, что это поможет успокоить его после тяжелого и травматического периода", — отметила Джоли.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Актриса также отметила, что после расставания она вместе с детьми больше не посещала Château Miraval, ведь место ассоциируется с болезненными воспоминаниями. Джоли призналась, что после разрыва была вынуждена искать новое жилье и даже некоторое время арендовала дом, ведь не имела достаточно средств для покупки собственного.

"Мои сбережения были вложены в Мираваль, и я не просила у Брэда ни алиментов, ни финансовой помощи, поэтому мне пришлось воспользоваться средствами с продажи своей доли", — объяснила актриса.

Она также рассказала, что в течение двух лет отказывалась от работы, чтобы сосредоточиться на заботе о детях и их эмоциональном состоянии. По ее словам, финансовые трудности были настолько серьезными, что она вынуждена была одолжить деньги у Питта под проценты, чтобы приобрести жилье.

Теперь Джоли просит суд обязать Питта компенсировать 33 тысячи долларов расходов на адвокатов, которые она понесла, отвечая на его ходатайство по делу о Château Miraval.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / © Associated Press

Отметим, отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта начались в 2004 году во время съемок культового фильма "Мистер и миссис Смит". Хотя тогда Питт был женат на актрисе Дженнифер Энистон, а Джоли недавно развелась с режиссером Билли Бобом Торнтоном, между актерами быстро вспыхнула искра. Их роман стал чем-то необычным, а сами звезды отрицали, что он начался еще во время работы на проектом, однако в 2006 году Джоли подтвердила, что ждет ребенка от Питта.

Впоследствии пара воспитывала шестерых детей — троих биологических и троих приемных. В 2014 году после десяти лет отношений Брэд и Анджелина поженились во Франции. Однако уже через два года появились слухи об их разводе, которые впоследствии подтвердились.

