Джоли снова обвинила Питта в издевательствах над детьми: "Одного душил, а второго ударил по лицу"

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись шесть лет назад, однако судебные разбирательства между ними продолжаются до сих пор. Бывшие супруги продолжают подавать встречные иски и делить опеку над шестью детьми.

Недавно голливудская актриса снова обратилась в суд с иском, в котором обвинила экс-мужа в издевательствах над детьми. Как сообщает издание Page Six, в документах Джоли заявила, что во время печально известного полета в сентябре 2016 года Питт "Одного из детей душил, а второго ударил по лицу".

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Associated Press

Также актриса обвиняет бывшего избранника и в насильственных действиях в ее сторону. По словам Джоли, когда она пыталась заступиться за детей и схватила мужчину со спины, он ранил ее.

"Чтобы снять Джоли со спины, Питт откинулся назад на сиденье самолета, повредив Джоли спину и локоть", — говорится в документах.

Напомним, это дело уже рассматривалось в ФБР в 2017 году, однако тогда правоохранительные органы не нашли оснований выдвигать обвинения Питту. Однако Джоли продолжает добиваться своего.

Ранее голливудская актриса заявила, что во время полета Брэд Питт также облил ее пивом, кричал и "схватил за голову".

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