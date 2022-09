Джоли специально слила папарацци место тайных встреч с Питтом, чтобы разрушить его брак с Энистон — СМИ

Так, на этот раз оказалось, что Анджелина Джоли специально слила прессе место их отдыха с Брэдом Питтом в 2005 году, когда пара роман еще скрывала, а Питт был официально женат на Дженнифер Энистон.

Такую шокирующую деталь рассказал соучредитель журнала Rolling Stone Янн Веннер в своих мемуарах Like A Rolling Stone. Веннер был владельцем издания US Weekly и именно этот журнал в 2005 году впервые опубликовал скандальные кадры совместного отдыха Джоли и Питта, пишет The DailyMail.

Речь идет о фото, сделанном на пляже в Кении, где Джоли проводила время еще с женатым Питтом и ее маленьким сыном Мэддоксом.

Веннер рассказал, как журнал получил эти снимки: "Мы получили фотографию, мы получили доказательство, у нас был всемирный репортаж, дебют Бранджелины. Подсказкой была Анджелина", — написал Веннер.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Getty Images

Экс-владелец US Weekly добавил, что фотограф, делавший снимки, именно от Джоли получил информацию о том, где пара остановится и в какое время они будут вместе гулять по пляжу.

Поговаривают, что Джоли сделала это умышленно, чтобы о ее романе с Питтом узнала Энистон. Мол, Брэд не собирался уходить от Дженнифер, а хотел только интрижки на стороне. Впрочем, такой расклад ситуации не устраивал Джоли и она решила действовать.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт / Фото: Associated Press

Всего через несколько месяцев после развода Питта с Энистон Джоли объявила, что ждет от него ребенка.

Анджелина на тот момент уже была мамой Мэддокса, усыновленного из Камбоджи, и дочери Захары, усыновленной из Эфиопии. В мае 2006 года пара родила дочь Шайло, а в 2007 году супруги усыновили сына Пакса из Вьетнама. В 2008 году у супругов родились близнецы Нокс и Вивьен.

Напомним, что ранее Анджелина Джоли показала раны на теле после того, как ее побил Брэд Питт. Как известно, в 2016 году между супругами произошел конфликт на борту их частного самолета. Джоли рассказывала, что Питт вел себя неадекватно, был выпивший и поднял руку на нее и их сына. Это было начало конца Бранджелины.

