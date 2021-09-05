Джоли заявила, что боялась за детей в браке с Питтом и подтвердила, что экс бил наследников

Джоли заявила, что боялась за детей в браке с Питтом и подтвердила, что экс бил наследников

Звезда намекнула на причину развода.

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая до сих пор судится с Брэдом Питтом по поводу опеки над детьми, поделилась признаниями о браке с бывшим мужем.

Знаменитость дала интервью изданию The Guardian, где намекнула на причину развода. Так, артистка заявила, что боялась за детей во время брака с актером. Отвечая на вопрос, что заставило ее волноваться, Анджелина отметила, что не может комментировать произошедшее из-за юридических моментов. Впрочем, после вопроса о том, связано ли это с ее обвинениями в домашнем насилии против Питта, она кивнула, подтвердив то, что Брэд бил детей.

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"Мне потребовалось немало усилий, чтобы оказаться в состоянии, когда я почувствовала, что должна расстаться с отцом моих детей. В определенном смысле это продолжалось десятилетия. Я многого не могу рассказать", — ответила знаменитость.

Джоли добавила, что ей был нанесена моральная травма. По ее словам, она была "сломана из-за ужасного опыта, полученного за последнее десятилетие". Впрочем, несмотря на все пережитые проблемы, Джоли верит, что ее семья, включая Брэда Питта, сможет наладить отношения.

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"Я хочу, чтобы моя семья двигалась вперед, все мы, включая их отца. Я хочу, чтобы мы исцелились и жили мирно. Мы всегда будем семьей", — добавила она.

Отметим, ранее Анджелина Джоли рассказала, что поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете. Тогда Питт, который якобы был в нетрезвом состоянии, подрался со старшим сыном Мэддоксом.

Напомним, не так давно Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над детьми. Рассмотрение дела могут продолжить с новым судьей.

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