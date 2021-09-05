Джоли заявила, что боялась за детей в браке с Питтом и подтвердила, что экс бил наследников

Звезда намекнула на причину развода.
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая до сих пор судится с Брэдом Питтом по поводу опеки над детьми, поделилась признаниями о браке с бывшим мужем.
Знаменитость дала интервью изданию The Guardian, где намекнула на причину развода. Так, артистка заявила, что боялась за детей во время брака с актером. Отвечая на вопрос, что заставило ее волноваться, Анджелина отметила, что не может комментировать произошедшее из-за юридических моментов. Впрочем, после вопроса о том, связано ли это с ее обвинениями в домашнем насилии против Питта, она кивнула, подтвердив то, что Брэд бил детей.
"Мне потребовалось немало усилий, чтобы оказаться в состоянии, когда я почувствовала, что должна расстаться с отцом моих детей. В определенном смысле это продолжалось десятилетия. Я многого не могу рассказать", — ответила знаменитость.
Джоли добавила, что ей был нанесена моральная травма. По ее словам, она была "сломана из-за ужасного опыта, полученного за последнее десятилетие". Впрочем, несмотря на все пережитые проблемы, Джоли верит, что ее семья, включая Брэда Питта, сможет наладить отношения.
"Я хочу, чтобы моя семья двигалась вперед, все мы, включая их отца. Я хочу, чтобы мы исцелились и жили мирно. Мы всегда будем семьей", — добавила она.
Отметим, ранее Анджелина Джоли рассказала, что поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете. Тогда Питт, который якобы был в нетрезвом состоянии, подрался со старшим сыном Мэддоксом.
Напомним, не так давно Анджелина Джоли выиграла апелляцию по делу об опеке над детьми. Рассмотрение дела могут продолжить с новым судьей.