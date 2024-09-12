Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства: она собиралась прыгнуть с моста

Лидер группы Bon Jovi, американский музыкант Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства.

Инцидент произошел в Нэшвилле, штат Теннесси. Как пишет BBC, артист вместе со своей командой работал над съемками клипа. На пешеходном мосту они заметили женщину, которая стояла за перилами и, вероятно, планировала совершить роковой прыжок. Джон Бон Джови вместе с напарницей осторожно приблизились к ней и заговорил.

Через некоторое время после беседы артист подошел к женщине и помог ей перелезть на другую сторону моста, отказав от задуманного рокового поступка. После чего Джон Бон Джови не покинул ее. Он обнял женщину и провел в безопасное место.

Представители правоохранительных органов обнародовали видео инцидента в Сети и поблагодарили исполнителя и его команду за спасенную жизнь.

"Спасибо Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине на пешеходном мосту Сайгенталера", — говорится в заявлении правоохранителей.

Напомним, ранее жена украинского ведущего Андрея Беднякова рассказывала, как ее 29-летняя сестра совершила самоубийство. Анастасия Короткая поделилась, что ее родной человек не справился с жизненными трудностями и болезнью.

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