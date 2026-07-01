Джон Сина неожиданно показался полностью лысым и перенес вторую пересадку волос

Джон Сина / © Associated Press

Реклама

Известный американский реслер и актер Джон Сина неожиданно показался полностью лысым.

В соцсети X звезда Голливуда опубликовала новое фото. На снимке 49-летний актер предстает полностью лысым. Как оказалось, Джон Сина избавился от всех волос перед операцией. В частности, реслер решился сделать вторую пересадку волос. Актер уверяет, что на этот раз решил не экономить, чтобы добиться лучшего результата.

«Второй этап пересадки волос — и на этот раз я решил не экономить, чтобы получить наилучший возможный результат», — признался актер.

Реклама

Пост Джона Сины в X

К слову, ранее Джон Сина признавался изданию People, что решился на пересадку волос из-за насмешек в Сети. Дело в том, что звезда Голливуда начала лысеть. Как бы актер не пытался скрыть это, однако пользователи Сети все заметили. Он начал искать варианты, как избавиться от этой проблемы. Актер сделал первую пересадку волос, а также выполняет ряд процедур, которые сдерживают облысение.

«Я увидел плакаты с надписью: „Лысый Джон Сина“. Они подтолкнули меня узнать, какие у меня есть варианты. Теперь у меня есть целая рутина: терапия красным светом, миноксидил, витамины, шампунь, кондиционер. Мне жаль, что из-за стигмы вокруг этого я не решился сделать процедуру еще 10 лет назад», — говорит актер.

Джон Сина / © Associated Press

Звезда Голливуда также добавил, что вообще не стыдится этого. Он считает, что пересадка волос пошла ему на пользу.

Напомним, недавно жена украинского ведущего Григория Решетника сообщила о кардинальных изменениях во внешнем виде. Блогерша Кристина покрасила волосы, но из-за ошибки парикмахера получила вообще не тот цвет, которого ждала.

Реклама

Новости партнеров