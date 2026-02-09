- Дата публикации
-
Джон Траволта на редком фото показал, как выглядят его взрослые дети от покойной жены
Артист поделился семейным снимком.
Голливудский актер Джон Траволта показал редкое фото со взрослыми сыном и дочерью от покойной жены.
Артист в своем Instagram порадовал семейным снимком. Правда, кадр немного архивный. Фотография была подготовлена для рождественской открытки, а у Джона Траволты только сейчас дошли руки, чтобы ее опубликовать. Снимок был сделан прямо на улице. Актер позировал рядом с улыбающимися сыном и дочерью и нежно их обнимал.
"Мои прекрасные детки в моей запоздалой рождественской открытке 2025 года. Надеюсь, все будет хорошо", — отметил актер.
Пользователи в комментариях просто засыпали семейство комплиментами. Фанаты Джона Траволты писали, что его дети стали очень взрослыми и растут красавчиками.
Отметим, Джон Траволта воспитывает 25-летнюю дочь Эллу и 15-летнего сына Бенджамина. Жена знаменитости и мать детей — актриса Келли Престон — умерла в июле 2020 года от рака молочной железы. У артиста еще был сын Джетт, но его жизнь оборвалась в 2009 году в результате несчастного случая.
