Джон Траволта на редком фото показал, как выглядят его взрослые дети от покойной жены

Джон Траволта / © Associated Press

Голливудский актер Джон Траволта показал редкое фото со взрослыми сыном и дочерью от покойной жены.

Артист в своем Instagram порадовал семейным снимком. Правда, кадр немного архивный. Фотография была подготовлена для рождественской открытки, а у Джона Траволты только сейчас дошли руки, чтобы ее опубликовать. Снимок был сделан прямо на улице. Актер позировал рядом с улыбающимися сыном и дочерью и нежно их обнимал.

"Мои прекрасные детки в моей запоздалой рождественской открытке 2025 года. Надеюсь, все будет хорошо", — отметил актер.

Джон Траволта с детьми / © instagram.com/johntravolta

Пользователи в комментариях просто засыпали семейство комплиментами. Фанаты Джона Траволты писали, что его дети стали очень взрослыми и растут красавчиками.

Отметим, Джон Траволта воспитывает 25-летнюю дочь Эллу и 15-летнего сына Бенджамина. Жена знаменитости и мать детей — актриса Келли Престон — умерла в июле 2020 года от рака молочной железы. У артиста еще был сын Джетт, но его жизнь оборвалась в 2009 году в результате несчастного случая.

