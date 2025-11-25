- Дата публикации
Джон Траволта показал сына от покойной жены и трогательно поздравил его с важным праздником
Сын звезды Голливуда празднует юбилей.
Голливудский актер Джон Траволта показал фото подросшего сына от жены-актрисы Келли Престон, которая умерла в 2020 году.
Семейной фотографией знаменитость поделился не просто так. Дело в том, юноша 24 ноября праздновал день рождения. Конечно же, в своем Instagram Джон Траволта публично поздравил сына, у которого в этом году юбилей. К слову, Бенджамину исполнилось 15 лет.
Актер опубликовал фото сына. Атмосферный кадр был сделан на фоне водоема и заснеженной горы. На фото можно заметить, что Бенджамин уже очень повзрослел. Сам Джон Траволта делится, что ему вообще не верится, что его сын так быстро вырос.
"С днем рождения, мой дорогой Бен! Не могу поверить, как быстро ты вырос! Я люблю тебя!" - обратился к сыну артист.
Отметим, у Джона Траволты есть двое детей от жены Келли Престон, которая умерла 12 июля 2020 года от рака молочной железы. Актер воспитывает 25-летнюю Эллу и 15-летнего Бенджамина. У Джона Траволты был сын Джетт. К сожалению, парень умер в 2009 году в возрасте 16 лет во время приступа эпилепсии, из-за которого он ударился головой и получил серьезную травму.
