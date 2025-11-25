Джон Траволта показал сына от покойной жены и трогательно поздравил его с важным праздником

Джон Траволта / © instagram.com/johntravolta

Голливудский актер Джон Траволта показал фото подросшего сына от жены-актрисы Келли Престон, которая умерла в 2020 году.

Семейной фотографией знаменитость поделился не просто так. Дело в том, юноша 24 ноября праздновал день рождения. Конечно же, в своем Instagram Джон Траволта публично поздравил сына, у которого в этом году юбилей. К слову, Бенджамину исполнилось 15 лет.

Актер опубликовал фото сына. Атмосферный кадр был сделан на фоне водоема и заснеженной горы. На фото можно заметить, что Бенджамин уже очень повзрослел. Сам Джон Траволта делится, что ему вообще не верится, что его сын так быстро вырос.

Сын Джона Траволты / © instagram.com/johntravolta

"С днем рождения, мой дорогой Бен! Не могу поверить, как быстро ты вырос! Я люблю тебя!" - обратился к сыну артист.

Отметим, у Джона Траволты есть двое детей от жены Келли Престон, которая умерла 12 июля 2020 года от рака молочной железы. Актер воспитывает 25-летнюю Эллу и 15-летнего Бенджамина. У Джона Траволты был сын Джетт. К сожалению, парень умер в 2009 году в возрасте 16 лет во время приступа эпилепсии, из-за которого он ударился головой и получил серьезную травму.

