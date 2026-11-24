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Джон Траволта показал взрослого сына-красавца от покойной жены и публично обратился к нему
Звезда Голливуда посвятил пост сыну не просто так, а по случаю важного праздника.
Американский актер Джон Траволта показал взрослого сына-красавца от покойной жены, актрисы Келли Престон.
Звезда Голливуда опубликовал фотографию с Бенджамином в своем Instagram. На фото лысый Джон Траволта, который отрастил густую бороду, обнимал сына, пока тот мило улыбался перед объективом фотокамеры.
Артист не просто так опубликовал снимок с сыном. Дело в том, что Бенджамин 23 ноября отмечает день рождения. Парню исполняется уже 16 лет. Джон Траволта публично поздравил сына и адресовал ему теплые и приятные слова.
«Бен! Ты — солнечный свет моей жизни!! С днем рождения, мой сын!! Я люблю тебя», — обратился к сыну актер.
Отметим, Джон Траволта воспитывает сына Бенджамина и дочь Эллу. Дети появились на свет в браке актера с Келли Престон. К сожалению, в июле 2020 года избранница артиста умерла от рака молочной железы. У пары еще был сын Джетт. К сожалению, жизнь первенца Джона Траволты трагически оборвалась в 2009 году из-за несчастного случая после приступа эпилепсии.
Напомним, недавно украинская ведущая Неля Шовкопляс на редком фото показала сыновей-двойняшек. Также знаменитость заинтриговала заявлением.